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        Erzurum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 04.04.2025 - 19:45
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        Erzurum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kübra Yılmaz idaresindeki 72 ACK 513 plakalı otomobil, Oltu-Erzurum kara yolu Sivridere Caddesi'nde, Dursun Paras yönetimindeki 25 ADP 496 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılara ilk müdahale, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

        Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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