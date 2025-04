PÖH'ten kuruluş yıl dönümünde "Güçlü şekilde her an göreve hazırız" mesajı

TALHA KOCA - Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünde, zorlu eğitimleri ve başarılı atış talimleriyle "Güçlü şekilde her an göreve hazırız" mesajı verdi.

Türk Polis Teşkilatının "Pençesi" ve "Gece şahinleri" olarak bilinen PÖH timleri, zorlu görevler için her an hazırlıklı olmak adına sıkı eğitimlerden geçiyor.

Terörle mücadele, suçla mücadele ve çeşitli operasyonlarda kilit rol oynayan bu timler, sadece zorlu arazilerde değil, her türlü şartta etkin bir şekilde görev alabiliyor.

Timler, yerli silahlarla operasyonlara katılırken, üzerinde taşıdıkları 50 kilogramlık ekipmanla da görev yapıyor.

Gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen PÖH'ler, özel eğitimler sayesinde zorlu koşullara dayanıklı hale geliyor ve her türlü operasyonlara hazırlıklı olmayı sürdürüyor.

Ekiplerin önemine dikkati çeken Yırtar, şöyle devam etti:

"Özel birliklerimiz, kartal pençemiz ve gece şahinlerimizdir. Gece gündüz demeden her türlü iklim şartında gerekli teçhizatlarıyla her türlü operasyonu yapabilen kabiliyete sahip birliklerimizdir, onlarla gurur duyuyoruz. Özel harekat, mevsim şartları gözetmeksizin her hava şartında kırsalda ve şehir içinde hizmet eden çok güzide şubemizdir. Özel harekatçıların seçilmeleri genel personelden farklıdır, daha operasyonel birlikler oldukları için devamlı spor yapan, zinde kalan ve her an göreve hazır çok önemli bir birliğimizdir. Görev olmadığında her gün günlük eğitim ve spor aktiviteleri var. Görevde olan timler normal görevlerini icra eder, şubede istirahatli timlerimiz de spor aktiviteleriyle, her an göreve hazır pozisyonda olmak için psikolojik ve fiziksel anlamda eğitimlerini sürdürürler. "

Özel harekat timlerinden birçok operasyonda faydalandıklarını ifade eden Yırtar, "Ekiplerimizi, sadece ilimizde değil çevredeki özel harekat birliği olmayan illerimize de operasyonlarda sevk ediyoruz. Doğuda sınır duvarında devriye görevleri de var. Ekiplerimiz hiç durmuyorlar devamlı aktif haldeler, yılda 365 gün operasyona çıkıyorlar." diye konuştu.