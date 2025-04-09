Erzurum'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Erzurum'un Narman ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini sürdürüyor.
Erzurum'un Narman ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini sürdürüyor.
İlçede gün boyu aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinden etkisini artırdı.
Sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Mercimekli Mahallesi girişindeki köprü kısmen yıkıldı, yollarda su baskınları yaşandı, ağaçlar devrildi.
Narman Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı yollarda çalışma başlattı.
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