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        Erzurum'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

        Erzurum'un Narman ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:28 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:28
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        Erzurum'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
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        Erzurum'un Narman ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini sürdürüyor.

        İlçede gün boyu aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinden etkisini artırdı.

        Sağanağın yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Mercimekli Mahallesi girişindeki köprü kısmen yıkıldı, yollarda su baskınları yaşandı, ağaçlar devrildi.

        Narman Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı yollarda çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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