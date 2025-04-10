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        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpünün patlamasıyla ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'da soğuktan donduğunu düşündüğü için ocakta ısıttığı sprey boya tüpünün patlaması sonucu yüzünde 2. derece yanıklar oluşan Muhammet Yılmaz, yaşadığı olayı unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:40 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:45
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        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpünün patlamasıyla ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
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        Erzurum'da soğuktan donduğunu düşündüğü için ocakta ısıttığı sprey boya tüpünün patlaması sonucu yüzünde 2. derece yanıklar oluşan Muhammet Yılmaz, yaşadığı olayı unutamıyor.

        Aziziye ilçesi Eskipolat Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Yılmaz, 5 gün önce evdeki kasayı boyamak için sprey boya kullanmak istedi.

        Satın aldığı sprey boya tüpünün soğuktan donduğunu düşünen Yılmaz, mutfaktaki ocağın üzerinde boya tüpünü bir süre ısıttı.

        Daha sonra salladığı sprey boya tüpünün patlamasıyla açık olan mutfak ocağının da etkisiyle yangın çıktı.

        Alevler, Yılmaz'ın üzerine sıçrayarak yaralanmasına neden oldu. Yılmaz'ın ellerinde hafif, yüz ve baş bölgesinde ise 2. derece yanıklar oluştu.

        Babasının yardımıyla üzerindeki alevler söndürülen Yılmaz, Erzurum Şehir Hastanesine getirildi.

        Burada acil serviste yapılan müdahalenin ardından Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Yılmaz'ın tedavisi sürüyor.

        Yılmaz, AA muhabirine, evde bir şey boyamak için sprey boya aldığını söyledi.

        Sprey boya tüpünü çalkaladığında boyanın çıkmadığını belirten Yılmaz, "Donduğunu düşündüğüm için sprey boyayı ocaktaki demliğin üstünde biraz ısıttım, 'belki açılır' dedim. Sonra sprey boyayı elime aldım ve çalkaladım. Sadece çalkaladığımı biliyorum, o an sprey boya kutusu patladı. Sonrası bu. Kıyafetlerim de tutuştu." dedi.

        Yılmaz, başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü dile getirerek, babasının yardımıyla üzerindeki alevlerin söndürüldüğünü ve hemen hastaneye getirildiğini anlattı.

        - "Ellerimde hafif, yüzüm ve başımda tamamen derin yanıklar oluştu"

        Bu şekilde bir patlama ve yangının çıkacağını hiç beklemediğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Böyle olacağını bilsem yapmazdım, tavsiyem kimse bu şekilde yapmasın. Sprey boyayı ısıttığım için havası kaçmış, elimde bir el bombası oldu. Pimini çektim, patlattım. Eve de zarar verdi, pencere ve kapılar da kırıldı. Ellerimde hafif, yüzüm ve başımda tamamen derin yanıklar oluştu."

        Yılmaz, iyileşeceği günü umutla beklediğini söyledi.

        Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan da baş, boyun ve yüzünde ikinci derecede derin alev yanıkları oluşan Yılmaz'ı yakından takip ettiklerini belirterek, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

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        Galeri

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