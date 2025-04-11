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        Erzurum'da "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" başladı

        Erzurum'da, Türkiye'nin farklı şehirlerinden veteriner hekim ve akademisyenlerin katılımıyla "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:02
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        Erzurum'da "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" başladı
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        Erzurum'da, Türkiye'nin farklı şehirlerinden veteriner hekim ve akademisyenlerin katılımıyla "Anadolu'nun Zirvesinde Veteriner Bilimleri ve Hayvancılık Çalıştayı" düzenlendi.

        Erzurum Veteriner Hekimler Odasınca onursal başkanlıklarını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacı Müftüoğlu ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu'nun üstlendiği çalıştay, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde başladı.

        Çalıştayın açılışında konuşan Eroğlu, ülke için önemli olan programa tüm yönetim kuruluyla katıldıklarını belirterek, "Veteriner hekimlik, hayvan sağlığı, sağlıklı gıda, sağlık, çevre ve sonuçta sağlıklı toplum ordusunda önemli görevleri üstlenen aktör konumundaki meslek grubudur. Son Kovid-19 salgınında anlaşıldı ki sağlığın temelinde sağlıklı ve dengeli beslenme var, burada da veteriner hekimler mutlaka en önemli rollere sahip olan meslek gruplarıdır, dünya bunun böyle kabul etti." dedi

        Veteriner hekimliğin önemli noktada hizmetler sunduğunu ve tehlikeli meslek grubunda yer aldığını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Birlik olarak gerek veteriner hekimlik konusunda gerekse hayvancılıkla ilgili sorunlarımız şu: İleri hayvancılık için ileri veteriner hekimlik uygulamaları gerekiyor. Hem kamuda hem de serbest mesleği icra eden meslektaşlarımızın önlerini açmak ve özellikle sağlıklı ve dengeli beslenmeyi başarmamız lazım."

        Erzurum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal da Erzurum ve Doğu Anadolu'nun büyükbaş hayvancılık ve tarım konusunda ciddi güce sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu sektörde karşılaştığımız zorluklar yadsınamaz. Bölgesel hayvancılığın verimliliğini artırmak, hayvan sağlığını iyileştirmek, yenilikçi üretim yöntemlerini benimseme gibi önemli konu başlıklar üzerinde duracağız." diye konuştu.

        Birdal, veteriner hekimler olarak hayvancılığı daha verimli hale getirmek istediklerini, çalıştayda sorunlara çözüm üretmek için alanında uzman akademisyenlerin eğitimler sunacağını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından panel, akademisyenlerin "Hayvancılıkta döl verimini etkileyen faktörler", "Kuzu ve buzağılarda solunum sistemi hastalıkları", "Bir inek nasıl beslenmeli", "Doğum öncesi, sonrası ve esnasında doğru hormonların ve kimyasalların kullanımı", "Solunum sistemi hastalıkları ve aşı takvimi" gibi başlıklarda sunuyla devam etti.

        Yarın akşama kadar sürecek çalıştaya, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Atatürk Üniversitesi ve farklı şehirlerden akademisyenler, veteriner hekimler, oda başkanları, üreticiler ve öğrenciler katıldı.

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