Yapay zekanın görüntü betimleme özelliği görme engelli öğretmene kolaylık sağlıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da öğretmenlik yapan görme engelli Ömer Faruk Bektaş'ın günlük hayatı, yapay zeka uygulamalarının görüntü betimleme özelliğiyle kolaylaşıyor.

Atatürk Ortaokulu'na 2 yıl önce atanan ve yalnız yaşayan 25 yaşındaki rehber öğretmen Bektaş, cep telefonu kamerası aracılığıyla kullandığı yapay zeka uygulamaları sayesinde kitap okuyor, temiz ve kirli kıyafetleri ayrıştırıyor, giysi kombini yapıyor.

Çamaşır makinesinden, kahve makinesi ayalarına kadar ev işlerinin çoğunu yapay zekanın görüntü betimleme desteğiyle yapan Bektaş, aradığı eşyayı uygulama yardımıyla bulabiliyor.

Ömer Faruk Bektaş, AA muhabirine, 7 yıldır yalnız yaşadığını ve yapay zekanın hayatının birçok alanında kolaylıklar sağladığını söyledi.

Yalnız yaşayan bir görme engellinin gören bir göze ihtiyaç duyduğuna işaret eden Bektaş, şöyle konuştu:

"Kıyafet seçimi, giyside leke var mı, yok mu? Bunu öğrenebilmek, temiz, uyumlu kıyafet giyebilmek önemli. Görme engelli bir birey olduğumuz için toplumda insanlar, normal bir bireye nazaran bizi daha dikkatli inceliyorlar. Giyim kuşama dikkat etmek, biz görme engelliler için daha öneme sahip oluyor. Yapay zeka kullanıma girmeden bundan 3-4 yıl önce günlük hayatta kıyafetimizin uyumuna kendi tahminimle, siyah ve kırmızı renk uyumlu renklerdir gibi kendi tarzımı yapmaya çalışıyordum. Yapay zeka çıktıktan sonra, giyeceğim tişörte, giyeceğim pantolona karar veriyorum. Yapay zekaya bunu sunuyorum. Yapay zeka bana buna göre 'şu renk bir gömlek giyebilirsin veya şu renk ayakkabı giyebilirsin' diye yönlendirmeler veriyor."

- " Yapay zeka 'gören kişi' tanımını benim için doldurmuş oluyor"

Bektaş, yapay zekayı aktif kullandığından bahsederek, "Sadece bundan ibaret değil. Yalnız yaşayan bir insan olarak çamaşır makinemin ayarından kahve makinemin ayarına kadar, odada bir eşyayı ararken bulabilmekten tutun evcil hayvanımın nerede olduğunu bulmaya kadar yapay zekayı aktif şekilde kullanıyorum. Gören birisine ihtiyaç duyduğum anda 'gören kişi' tanımını, yapay zeka benim için doldurmuş oluyor." diye konuştu.

Braille alfabesiyle yazılan kitapların maliyetli olmasından dolayı çok fazla kitap bulunamadığına dikkati çeken Bektaş, yapay zeka teknolojileri sayesinde her kitabı rahatlıkla okuyabildiğini anlattı.

Telefon kamerasını bir kitaba tuttuğu zaman yapay zekanın o sayfayı analiz ettiğini ve sesli okuma yaptığını belirten Bektaş, "Yapay zekayı ve teknoloji kullanımını hayatına aktif bir şekilde entegre edebilen görme engelli bireyler, hayatta her zaman daha fazla kazanıyorlar, daha fazla bağımsızlaşıyorlar ve kendilerini daha fazla geliştiriyorlar. Engelli bireyler, kendileriyle, toplumlarıyla barışık olmalılar ve bu barışıklığı teknoloji ile taçlandırıp eğitim hayatında ve sonrasındaki iş hayatlarını kullanabilmesi için teknoloji kullanımı üst seviyeye çıkarabilmeliler." dedi.