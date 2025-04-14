Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da refüje çıkıp ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:06 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da refüje çıkıp ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Faruk B. yönetimindeki 25 FK 328 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki kavşakta refüje çıkarak ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta sıkışan 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'daki bir hastaneye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Altın yeni haftaya rekorla başladı
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da bitkin halde bulunan küçük balaban ve sutavuğu tedavi altına alı...
        Erzurum'da bitkin halde bulunan küçük balaban ve sutavuğu tedavi altına alı...
        Yapay zekanın görüntü betimleme özelliği görme engelli öğretmene kolaylık s...
        Yapay zekanın görüntü betimleme özelliği görme engelli öğretmene kolaylık s...
        Erzurum'un sulak alanları göçmen kuşlarla şenlendi
        Erzurum'un sulak alanları göçmen kuşlarla şenlendi
        Türkiye Yazarlar Birliğinden AA'ya "Kanıt" kitabıyla Habercilik Özel Ödülü
        Türkiye Yazarlar Birliğinden AA'ya "Kanıt" kitabıyla Habercilik Özel Ödülü
        Erzurum'da sağlıkçılar 74 haftadır Gazze için yürüyor
        Erzurum'da sağlıkçılar 74 haftadır Gazze için yürüyor
        Uzmanından kalp krizi vakalarını sigara ve alkol tüketimini azaltarak önley...
        Uzmanından kalp krizi vakalarını sigara ve alkol tüketimini azaltarak önley...