Erzurum'da refüje çıkıp ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde refüje çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Faruk B. yönetimindeki 25 FK 328 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki kavşakta refüje çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'daki bir hastaneye sevk edildi.
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