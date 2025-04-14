Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Ekipler bu kapsamda 1-31 Mart arasında yaptıkları çalışmalarda, 4 kilo 921 gram kubar, 300 gram toz, 5 gram reçine esrar, 1 kilo 696 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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