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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da geçen ay jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:03
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da geçen ay jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, kentte narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler bu kapsamda 1-31 Mart arasında yaptıkları çalışmalarda, 4 kilo 921 gram kubar, 300 gram toz, 5 gram reçine esrar, 1 kilo 696 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

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