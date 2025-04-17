Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da yaklaşık 107 bin kadın, dikişten filografiye katıldığı kurslarla sosyal hayata katıldı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da 12 yılda yaklaşık 107 bin kadının eğitim aldığı meslek kursları, hem gelir kapısı oluyor hem de sosyalleşmeye katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da yaklaşık 107 bin kadın, dikişten filografiye katıldığı kurslarla sosyal hayata katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da 12 yılda yaklaşık 107 bin kadının eğitim aldığı meslek kursları, hem gelir kapısı oluyor hem de sosyalleşmeye katkı sağlıyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Erzurum Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) 2013'te hizmete başladı.

        Açıldığı günden bu yana çoğunlukla ev kadınlarının meslek edinmelerini ve sosyalleşmelerini hedefleyen kurslarda, filografi, dokuma, dikiş, bilgisayar, resim, el sanatları, ön muhasebe, evde bakım, nakış ve minyatür gibi birçok alanda eğitimler sürüyor.

        Kadınlar, kurslarda aldıkları eğitimler sonucunda öğrendikleri mesleklerle ilgili üretimler yaparak gelir elde edebiliyor. Bazıları ise alanına uygun iş yerlerinde istihdam edilebiliyor.

        Kent geneline yayılan 26 merkezdeki kurslarla, meslek eğitimlerinin yanı sıra yeni aktivitelerle ev kadınlarının daha çok sosyal hayata girmesi sağlanıyor.

        İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle yapılan protokol kapsamında da kadınlar kurslara katılıyor.

        Meslek Edindirme Şube Müdürü Hilal Demir, AA muhabirine, kursların ilk etapta kadın istihdamına yönelik açıldığını, sonrasında her alana yayılarak hız kesmeden büyümeye devam ettiğini söyledi.

        Kurs olarak hedeflerinden bahseden Demir, şöyle devam etti:

        "2013'ten 2025 yılına kadar geçen sürede açılan kurslarımızda yaklaşık 107 bin kadınımıza kurs hizmeti verdik. Amacımız, kadınlarımızın buradan öğrendikleri herhangi bir mesleki beceriyi, aldıkları sertifikayı evlerine yönelik bir ekmeğe dönüştürmelerini sağlamak. İlk hedefimiz buydu. Bunun dışında bu kurslardan hizmet alan herkesi şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının içine katmak da amaçlarımızdan biriydi. Bu alanda da hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Kadınların kurslarda çok ciddi arkadaş çevresi edindiğini dile getiren Demir, "Aynı zamanda birey olma özelliğini yaşıyorlar. Çoğu anne, eş, evlat pozisyonundan burada tek başına bir birey olma pozisyonuna iniyor ve bu da onları çok mutlu eden bir durum oluyor. Herhangi bir meslek için gelenlerin dışında ev hanımlarımız da çok fazla talep gösteriyor." dedi.

        Kurslara gelen kadınların sadece eğitim almadığına, aynı zamanda spor salonlarını da kullanabildiklerine işaret eden Demir, onlar kurstayken çocuklar için de aynı anda özel eğitimler verildiğini aktardı.

        - Kadınlar kişisel gelişim eğitimlerine de katılıyor

        Okuma salonlarında kişisel gelişim eğitimlerinin de sık sık verildiğini kaydeden Demir, "Buraya gelen bir anne günün sonunda tüm enerjisini atıp eve gitmiş oluyor ve sosyal hayatta 'ben de varım' duygusuyla kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Bu da evindeki yaşantısına katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

        ESMEK yapısının her geçen gün yenilikler yaparak geliştirildiğini, kursların talebe göre açıldığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Kursları planlarken tek başına kurgu oluşturmuyoruz. Özellikle mahalle taramaları yapıyoruz, bölgedeki insanların ihtiyaçlarını soruyoruz ve sorgulamalar sonucu kurslarımızı açıyoruz. Buraya gelen kursiyer, talebi doğrultusunda istediği kurs açılmış olarak geliyor. Gelmişken farklı kursları da görerek faydalanıyor. Biz yola çıkarken bu kadar büyüyeceğimizi tahmin edemiyorduk. Şimdi herkesin mahallesinde olacak şekilde açılmaya devam ediyor."

        - "Kursları bir kadının başarısının basamağı olarak görüyorum"

        ESMEK kurslarına katılan Bedia Dönmez, 8 yıldır katıldığı kursların ev hanımlarına büyük katkılar sağladığını söyledi.

        Evde boş kaldığı için kurslarla tanıştığını, sonrasında aşçılık, bilgisayar ve dikiş eğitimleri aldığını belirten Dönmez, "Sosyallik, kendimizi geliştirmek, bir şeyler üretmek adına çok güzel oluyor. Kursları bir kadının başarısının basamağı olarak görüyorum. Gençlerimiz burada öğrendikleriyle iş bulabiliyor, amaçsız kurslar değil." değerlendirmesini yaptı.

        Haftanın 5 günü dikiş kursuna katılan Neşe Kaygusuz da "Evde durmaktan sıkılmıştım, can sıkıntısından geldim. Ev hanımıyım. Güzel terapi oluyor. Arkadaşlarımızla geliyoruz. Buradan çıkınca kendilerine iş yapan arkadaşlarımız var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde robotik cerrahiyle diz protezi...
        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde robotik cerrahiyle diz protezi...
        Erzurum'da bir polis mesai arkadaşını kazara silahla yaraladı
        Erzurum'da bir polis mesai arkadaşını kazara silahla yaraladı
        Erzurum'da eşini boğarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Erzurum'da eşini boğarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        "Palandöken Masterler" ekibi Özbekistan'da "Uluslararası Taşkent Maratonu"n...
        "Palandöken Masterler" ekibi Özbekistan'da "Uluslararası Taşkent Maratonu"n...
        Yeşilay'ın Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Gelecek Yarışması'na Erzurum'dan 6 bin 2...
        Yeşilay'ın Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Gelecek Yarışması'na Erzurum'dan 6 bin 2...