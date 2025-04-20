Erzurum'da göçmen kuşları izleme etkinliği yapıldı

Erzurum'da 49. Turizm Haftası kapsamında göçmen kuşları gözlem etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneğince gerçekleştirilen etkinlik için yaklaşık 60 kişi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelerek, Tortum Yolu üzerindeki sulak alanlara hareket etti.

Etkinliğe katılanlar, jandarma ekiplerinin gözetiminde fotoğraf makinesi ve dürbünlerle göçmen kuşları gözlemlemeye çalıştı.

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Sevindi, AA muhabirine, kente gelen göçmen kuşların kentte kalma sürelerinin mevsim şartlarına göre farklılık gösterdiğini söyledi.

Sevindi, etkinlikte farklı mesleklerden insanları bir araya getirdiklerini belirterek, "Erzurum Ovası'ndaki sulak alanlarda kuş gözlemlemeye çalıştık. Toplumun her sınıfındaki insanlara kuşların varlığını göstermek, farkındalık oluşturmak ve korumayı amaçlıyoruz." dedi.

- "Bulunduğumuz alan büyük bir göç yolu üzerinde"

Etkinliğin yapıldığı alanın önemine değinen Sevindi, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz alan büyük bir göç yolu üzerinde, kuşların yüzyıllardır terk etmedikleri göç rotası. Doğu ve Batı Afrika'dan başlayıp Hatay üzerinden Türkiye'ye giren ve Erzurum'a kadar gelip daha sonra Kuzey Doğu yönünde kenti terk ediyorlar. Şu an gelen türlerimiz de 1 hafta ile 12 gün arasında Erzurum'da kalacaklar ve biz onları gözlemleyeceğiz. Erzurum Ovası 1800 metre rakımda 4 tarafı dağlarla çevrilmiş bir yer. Yüksek bir ova ve burada sulak alanlar var. Dolayısıyla su kütleleri her türlü hayvanı alana çekiyor, burada bir ekosistem oluşmuş. Bunun farkındalığını oluşturup bu çeşitliliği artırmayı hedefleyen bir etkinlik düzenledik."

Sevindi, göçmen kuşların kente farklı bir boyut kazandırabileceği anlatarak, "Göçmen kuşların koruma alanlarındaki tedbirlerini artırırsak onların burada kalma sürelerini, üreme ve çoğalma şanslarını artırabiliriz. Bu da bizim için turizm faaliyetlerine yenisini ekleme ihtimalini oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.