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        Erzurum'da yolcu otobüsünde 7 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da yolcu otobüsündeki valizde 7 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu, olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:03
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        Erzurum'da yolcu otobüsünde 7 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Erzurum'da yolcu otobüsündeki valizde 7 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu, olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda durdurdukları yolcu otobüsünde, narkotik köpeği "Magnum"un desteğiyle arama yaptı.

        Aramada, otobüsün bagajındaki valizde havlulara gizlenmiş 7 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile suç unsuru olduğu değerlendirilen 5 bin 700 lira ele geçirildi.

        Yolculardan M.S. ve I.S. gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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