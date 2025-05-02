Erzurum'da şiddetli sağanak ve sis etkili oldu

Zirvesi karla kaplı Palandöken Dağı'nda da sis etkili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı kod" uyarısı yaptığı kentte başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yerlerde su baskınları meydana geldi.

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