Erzurum'da şiddetli sağanak ve sis etkili oldu
Erzurum'un karlı zirvelerinde sis, kent merkezinde sağanak etkili oldu.
Erzurum'un karlı zirvelerinde sis, kent merkezinde sağanak etkili oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı kod" uyarısı yaptığı kentte başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yerlerde su baskınları meydana geldi.
Yağış nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı şehirde kimi vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşadı.
Ekipler, baskınlara karşı çalışma başlattı.
Zirvesi karla kaplı Palandöken Dağı'nda da sis etkili oldu.
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