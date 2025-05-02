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        Erzurum'da şiddetli sağanak ve sis etkili oldu

        Erzurum'un karlı zirvelerinde sis, kent merkezinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:06
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        Erzurum'da şiddetli sağanak ve sis etkili oldu
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        Erzurum'un karlı zirvelerinde sis, kent merkezinde sağanak etkili oldu.

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı kod" uyarısı yaptığı kentte başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yerlerde su baskınları meydana geldi.

        Yağış nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı şehirde kimi vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşadı.

        Ekipler, baskınlara karşı çalışma başlattı.

        Zirvesi karla kaplı Palandöken Dağı'nda da sis etkili oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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