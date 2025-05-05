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        Erzurum'da Hıdırellez etkinlikleri devam ediyor

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 "Turizm Başkenti Erzurum" kapsamında düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:33
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        Erzurum'da Hıdırellez etkinlikleri devam ediyor
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 "Turizm Başkenti Erzurum" kapsamında düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri devam ediyor.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen Hıdırellez programı kapsamında, vatandaşlara Hızır Aleyhisselam'ın uğradığı rivayet edilen cami ve medreseler tanıtıldı.

        Program kapsamında ilk olarak Şeyhler Camisi'ni gezen grup, daha sonra Muratpaşa ve Ulu Cami'yi ziyaret etti.

        Erzurum Turizm ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Hıdırellez programı kapsamında Hızır Aleyhisselam'ın uğradığı rivayet edilen cami ve medreseleri gezdiklerini söyledi.

        Kızılkaya, "Hıdırellez, İslamiyet öncesi geleneğin, İslamiyet'ten sonra yeni bir şekil bulması, yeni bir anlam kazanması şeklinde tezahür etti. Her yıl 5 ve 6 Mayıs tarihlerine tekabül eden etkinlik düzenlenir. Bizim kültürümüzde eski kaynaklardan aldığımız bilgiler göre Erzurum'da bu gelenek çok farklı şekillerde yaşatılmıştır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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