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        Erzurum'da kaçak avlanan kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi

        Erzurum'un Horasan ilçesinde kaçak avlanan kişiye 13 bin 500 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:51
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        Erzurum'da kaçak avlanan kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde kaçak avlanan kişiye 13 bin 500 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve doğal yaşamın korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Horasan ilçesinin Yıldıran Mahallesi kırsalında denetim yapan jandarma ekipleri, bir kişinin kafesteki iki kınalı keklik ve yemlik kullanarak yasa dışı avcılık yaptığını tespit etti.

        Kaçak avcıya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 13 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

        Yasa dışı avcılıkta kullanılan keklik ile malzemeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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