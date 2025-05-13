Erzurum'da kaçak avlanan kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde kaçak avlanan kişiye 13 bin 500 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve doğal yaşamın korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Horasan ilçesinin Yıldıran Mahallesi kırsalında denetim yapan jandarma ekipleri, bir kişinin kafesteki iki kınalı keklik ve yemlik kullanarak yasa dışı avcılık yaptığını tespit etti.

Kaçak avcıya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 13 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı avcılıkta kullanılan keklik ile malzemeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.