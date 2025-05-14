Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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