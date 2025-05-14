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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:20
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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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