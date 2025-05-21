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        Erzurum'da yeni doğan bebekler için hatıra ormanı oluşturuldu

        Erzurum'un Tortum ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni doğan bebekler için hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:52
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        Erzurum'da yeni doğan bebekler için hatıra ormanı oluşturuldu
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni doğan bebekler için hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaledibi Mahallesi'nde, Kaymakamlık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, "Yeni Doğan Bebekler Hatıra Ormanı" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe yeni doğan bebekleri eşliğinde katılan aileler, protokol üyeleriyle 100 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

        Fidanlar üzerine bebekler ile anne ve babalarının isimlerinin yazılı olduğu kartlar asıldı.

        Bebeklerle büyüyecek fidanların sulaması ve bakımları ise aileler tarafından yapılacak.

        Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, AA muhabirine, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında ilçelerinde doğan her bebek için fidan diktiklerini söyledi.

        Paydaşlarla güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Bayram, "Bu fidanlar meyve fidanları. Ailelerimizle bebeklerimizle dikeceğiz ve bebeklerimizle birlikte bu fidanlarımız büyüyecek. Bu ağaçların bakımını bu ailelerimize veriyoruz. Çocuklarıyla buraya gelecekler, bakımını ve sulamasını yapacaklar, (fidanlar) bebeklerimizle birlikte büyüyecekler." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise kurumlar ve ailelerle fidan diktiklerini belirterek, "Tüm paydaşlar olarak 100 bebek için 100 fidan diktik. Her dikilen fidanla sevginin, mutluluğun, azmin ve aile bağların temelini buraya dikeceğiz. Aile bizim için çok önemli. Güçlü aile, güçlü toplum vurgusuna değinmek için bu etkinliği düzenledik." diye konuştu.

        Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider de dikilen fidan sayısını artırmak istediklerini, çocukların önemli olduğunu ve çocuklar için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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