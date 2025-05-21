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        Erzurum'da polisler, liseli gençlerle piknikte buluştu

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Haydi Gençler Pikniğe" projesi kapsamında Hınıs ilçesindeki 35 lise öğrencisi ile piknik organizasyonu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:27
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        Erzurum'da polisler, liseli gençlerle piknikte buluştu
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        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Haydi Gençler Pikniğe" projesi kapsamında Hınıs ilçesindeki 35 lise öğrencisi ile piknik organizasyonu düzenledi.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri Teke Deresi Göleti Sosyal Tesisleri’nde polislerle bir araya geldi.

        Piknikte ayrıca öğrencilere, emniyet güçleri tarafından ülkenin birlik ve beraberliğinin önemi hakkında bilinçlendirme çalışmaları da yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkinlikle polis-öğrenci ilişkilerinin daha samimi ortama taşınmasının amaçlandığı belirtilerek, "Organizasyonda sabah kahvaltı ve öğleden sonra mangal etkinliği yapılmış, akabinde çeşitli etkinlikler yapılarak bayram coşkusu doyasıya yaşanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün gençliğe armağan ettiği bu özel günde, geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte vakit geçirmek bizim için gururdu." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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