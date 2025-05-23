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        Erzurum'da Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15 bin 640 dekar tarım arazisi sulanacak

        Erzurum'da yapımı devam eden Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15 bin 640 dekar arazının sulamaya açılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:42
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        Erzurum'da Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15 bin 640 dekar tarım arazisi sulanacak
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        Erzurum'da yapımı devam eden Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15 bin 640 dekar arazının sulamaya açılması amaçlanıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarına devam ediyor.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını ve çalışmaları 2025 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Balta, "Bugüne kadar 9 bin 800 dekar tarım arazisinin sulamaya hazır hale getirilerek, inşaatın yüzde 48'ini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor 2025 yılında projeyi bitirip, 15 bin 640 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Balta, 15 bin 640 dekar araziye sulama suyu verecek Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak, 15 bin 640 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 195 milyon 500 bin lira daha fazla kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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