Erzurum'da çiftler "25.05.2025"te nikahlarını kıydırdı

Erzurum'da, çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Merkez Yakutiye ilçesinde "25.05.2025"te 40 çiftin nikahı kıyılacak.

Yakutiye Belediyesindeki Evlendirme Memurluğuna aile ve yakınlarıyla gelen çiftler, hem kentin plakası olan 25 hem de özel tarihte birbirlerine "Evet" demenin mutluluğunu yaşadı.

Evlendirme memuru Mensur Akdemir, AA muhabirine, çiftlerin evlenmek için yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Tarihin özel olmasının rağbeti artırdığını belirten Akdemir, "Bugün çiftler Yakutiye Belediyesinde yoğunlaştı. Şimdiye kadar 20 çiftimizin nikahını kıydık ve 16-17 çiftin nikahı da duruyor. Onların da nikahını 23.00'e kadar kıyacağız. 25.05.2025 önemli bir tarih diyorlar plakamızın olması da önemli bir fark. Onlar ve bizim için de güzel bir anı oldu." diye konuştu.

Nikahı kıyılan çiftlerden Kübra Tosun ve Alper Yavuz, özel günde imza atmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Alper Yavuz, "Günümüzün anlamlı olmasını istedik. Eşim de bana 25.05.2025 tarihinin uygun olduğunu söyledi. Erzurum'un da plakası olduğu için nikahımızı bu tarihte kıymak istedik. Ayrıca Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu olduğu için de ayrı bir tatlı oldu. Bundan dolayı da artık nikah günümüzü unutmam mümkün değil." ifadelerini kullandı.