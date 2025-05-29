Erzurum'da serpme ağla balık tutanlara işlem yapıldı

Bu kapsamda serpme ağla yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığınca, Aziziye ilçesi Kuzgun Barajı çevresinde çalışma yapıldı.

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