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        Koruyucu ailesi oldukları çocukla 30 yıllık hasretlikleri son buldu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu 30 yıllık evli çift Saadet ve Suat Akcaba, koruyucu ailesi oldukları Emre ile evlat hasretini dindirip çocuklarını şefkatle büyütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:32
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        Koruyucu ailesi oldukları çocukla 30 yıllık hasretlikleri son buldu
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu 30 yıllık evli çift Saadet ve Suat Akcaba, koruyucu ailesi oldukları Emre ile evlat hasretini dindirip çocuklarını şefkatle büyütüyor.

        Palandöken ilçesindeki Kayakyolu semtinde oturan Akcaba çifti, 30 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmanın hayaliyle yaşadı.

        6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan çocuklardan etkilenerek koruyucu aile olmaya karar veren çift, 2 yıl önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi sonrası Akcaba çifti, 5 yaşındaki Emre'nin koruyucu ailesi oldu.

        30 yıllık evlat hasreti Emre ile son bulan çift, gözü gibi baktıkları çocuklarını şefkatle büyütüyor.

        Saadet Akcaba, yıllardır evlat hasreti çektiğini belirterek, "30 yıllık evliyim, koruyucu aile olduktan sonra evlat hasretimiz dindi, inşallah iyi bir anne baba oluruz. Sürecimiz 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra başladı, öyle müracaat ettik." dedi.

        Müracaatlarının olumlu sonuçlanmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Akcaba, şöyle konuştu:

        "Çok mutluyuz, iyi ki almışız, iyi ki bu yola baş koymuşuz, herkese evlat edinmeyi tavsiye ederim. Çok geç kaldık, keşke daha önce başvursaydık ama nasip böyle oldu. Emre'nin 'Anne', 'Baba' demesi çok farklı duygu, hayatımızda her şey değişti. Ona göre kendimizi uyarladık daha sosyalleştik, park, okul derken hayatımıza renk geldi. Emre ile çok farklıyız, önceden yalnız değildim, yeğenlerim vardı ama Emre'nin yeri çok farklı, yeğen evlat gibi olmuyor."

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün her zaman kendilerine destek verdiğini aktaran Akcaba, her çocuğun anne baba sevgisiyle bir yuvada büyümesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        - "30 senedir evlada hasret kalmıştık"

        Suat Akcaba da 30 yıllık evliliklerinde çocuklarının olmadığını, kurumun desteğiyle evlat sahibi olduklarını anlattı.

        Emre ile evlerinin şenlendiğini anlatan Akcaba, "Çok mutluyuz, Emre ile dünyaya bakış açımız değişti. Çocuk yokken evimiz sessizdi, Emre ile evimiz şenlendi. Evladı olmayan arkadaşlarıma çok tavsiye ettim, bir iki arkadaşım da evlat edindi. Çok güzel duygu, anlatamam. Emre hayatımıza girip 'Baba' dedikten sonra dünyam değişti. Onunla dünyayı gezmek istiyorum. O benim kalbim, Allah herkese böyle bir şey nasip etsin. 30 senedir evlada hasret kalmıştık." diye konuştu.

        Çifti evlerinde ziyaret eden Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da çiftin örnek bir aile olduğunu dile getirdi.

        Aykut, ailenin çocuğun sağlıklı ortamda büyümesi için ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiğine değinerek, "Koruyucu ailelerin her zaman yanındayız. Biz biliyoruz ki biyolojik anne baba olmak yeterli değil, kalpten, gönülden bağlanan, seven ebeveynler olmak çok önemli. Bu noktada tüm aileleri koruyucu aile olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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