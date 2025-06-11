Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Kalesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi

        Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında Erzurum Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Kalesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında Erzurum Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte kitap okudu.

        Kuruculuğunu Celal Akın İlkokulu öğretmenlerinden Canan Ulukurt ve Romanya'dan Lilia Lazar'ın yaptığı "Okulumu Seviyorum" e-Twinning projesi kapsamında Erzurum Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte idareci, öğretmen, veliler ve öğrenciler okuma şenliği düzenledi.

        Erzurum Kalesi'ndeki açık alanda kitap okuyarak farkındalık oluşturan öğrenciler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Erzurumlu iş insanları, Azerbaycan'daki yatırım ve iş fırsatlarını dinledi
        Erzurumlu iş insanları, Azerbaycan'daki yatırım ve iş fırsatlarını dinledi
        Koruyucu ailesi oldukları çocukla 30 yıllık hasretlikleri son buldu
        Koruyucu ailesi oldukları çocukla 30 yıllık hasretlikleri son buldu
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
        Sandıktan podyuma; 300 yıllık geleneksel dokumaları modernize ettiler
        Sandıktan podyuma; 300 yıllık geleneksel dokumaları modernize ettiler
        Erzurum'da sağlık çalışanları bayramda da Gazze için yürüdü
        Erzurum'da sağlık çalışanları bayramda da Gazze için yürüdü