Erzurum Kalesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kuruculuğunu Celal Akın İlkokulu öğretmenlerinden Canan Ulukurt ve Romanya'dan Lilia Lazar'ın yaptığı "Okulumu Seviyorum" e-Twinning projesi kapsamında Erzurum Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte idareci, öğretmen, veliler ve öğrenciler okuma şenliği düzenledi.

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