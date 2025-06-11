Erzurum'da 867 kök kenevir ele geçirildi
Erzurum'un Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 867 kök kenevir ele geçirildi.
Erzurum'un Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 867 kök kenevir ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon yürüttü.
Çalışmada, 867 kök Hint keneviri ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kenevirler, Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yerinde imha edildi.
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