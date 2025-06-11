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        Erzurum'da 867 kök kenevir ele geçirildi

        Erzurum'un Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 867 kök kenevir ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:38 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:38
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        Erzurum'da 867 kök kenevir ele geçirildi
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 867 kök kenevir ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon yürüttü.

        Çalışmada, 867 kök Hint keneviri ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kenevirler, Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yerinde imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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