Erzurum'da aileler, çocuklarıyla "Dijital Detoks" kampına katıldı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Ailemle Dijital Detoks Günü" temalı farkındalık kampı düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi piknik alanında 70 aile ve 100 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, telefon ve tabletlerini teslim etti. Dijital ekranlardan uzak, yüz yüze iletişim kuran aileler, doğayla temas ve birlikte vakit geçirme odaklı bir gün yaşadı.

Koruyucu ailelerin de bulunduğu etkinlikte Karagöz ile Hacivat gösterisiyle başlayan kampta çuval yarışı, halat çekme, basket atışları ve dart oyunları ile çocuklar hem eğlendi hem de enerjilerini doyasıya kullandı.

Geleneksel oyun alanında jenga, zeka kartları ve sokak oyunları, müzik dinletisi ve kitap okumayla çocuklar aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Dijital bağımlılığın çocuklar ve aileler üzerindeki etkisini azaltarak farkındalığı vurgulamak istediklerini anlatan Aykut, "Aile yapısının perçinleşmesi noktasında güzel çalışmalar yapmak, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye vurgusu için bugün buradayız." dedi.