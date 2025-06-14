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        Erzurum'da aileler, çocuklarıyla "Dijital Detoks" kampına katıldı

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Ailemle Dijital Detoks Günü" temalı farkındalık kampı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:28
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        Erzurum'da aileler, çocuklarıyla "Dijital Detoks" kampına katıldı
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        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Ailemle Dijital Detoks Günü" temalı farkındalık kampı düzenlendi.

        Erzurum Teknik Üniversitesi piknik alanında 70 aile ve 100 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, telefon ve tabletlerini teslim etti. Dijital ekranlardan uzak, yüz yüze iletişim kuran aileler, doğayla temas ve birlikte vakit geçirme odaklı bir gün yaşadı.

        Koruyucu ailelerin de bulunduğu etkinlikte Karagöz ile Hacivat gösterisiyle başlayan kampta çuval yarışı, halat çekme, basket atışları ve dart oyunları ile çocuklar hem eğlendi hem de enerjilerini doyasıya kullandı.

        Geleneksel oyun alanında jenga, zeka kartları ve sokak oyunları, müzik dinletisi ve kitap okumayla çocuklar aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi.

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Dijital bağımlılığın çocuklar ve aileler üzerindeki etkisini azaltarak farkındalığı vurgulamak istediklerini anlatan Aykut, "Aile yapısının perçinleşmesi noktasında güzel çalışmalar yapmak, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye vurgusu için bugün buradayız." dedi.

        Aykut, "Çok farklı etkinliklerimiz olacak. Sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerimiz var. Müzik dinletisi, basketbol, bilek güreşi, ok atışı, voleybol, futbol ile Karagöz ve Hacivat gösterimiz var. Bu gösterileri yaparken çocuklara dijital bağımlılıkla ilgili mesajlar vereceğiz." diye konuştu.

        - "Sosyal medya hayatımıza sinsice giriyor"

        Kampa katılan aile üyelerinden Nihal Karakayalı da kampın kendisi için çok farkındalık oluşturduğunu söyledi.

        Dijital bağımlılığın ne kadar zararlı olduğunu bildiklerini ama sadece bilmekle kaldıklarını dile getiren Karakayalı, şunları kaydetti:

        "Bu etkinliğin bundan sonra benim ve çocuklarım için daha farklı olacağını düşünüyorum. Sosyal medya hayatımıza sinsice giriyor. Bunu daha aza nasıl indirebiliriz? En azından onlarla güzel vakit geçirerek dijital ortamlardan uzak tutabiliriz diye düşünüyorum. Yasaklamak değil ancak aile ve ebeveynle kaliteli vakit geçirildiğinde çocuk zaten uzaklaşacak. Bir çocuk için en güzel manzara annesinin gözleridir, babasının sesidir. Çocuklarımla hep güzel etkinlikler yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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