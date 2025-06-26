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        Erzurum'da takla atan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde takla atan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:48
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        Erzurum'da takla atan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde takla atan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

        Taner Ş. idaresindeki 34 ZYK 87 plakalı SUV tipi araç, Çöğender Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, ağır hasar alan araçtaki yaralı sürücüyü, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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