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        GÜNCELLEME - Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte işçilerden biri öldü, 2'si ağır yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre işçilerden biri hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:31
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte işçilerden biri öldü, 2'si ağır yaralandı
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        Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre işçilerden biri hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

        Vali Çiftçi, "İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi vefat etti, 2 kişi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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