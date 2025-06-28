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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Erzurum'da konuştu:

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "AK Parti'nin hikayesi yerelden genele yayılan bir başarı hikayesidir. Biz başkaları gibi tepeden bakan, tepeden inen bir hareket değiliz. Biz milletin içinden mahallenin sesi, sokağın nefesi olarak doğduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:05
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Erzurum'da konuştu:
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        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "AK Parti'nin hikayesi yerelden genele yayılan bir başarı hikayesidir. Biz başkaları gibi tepeden bakan, tepeden inen bir hareket değiliz. Biz milletin içinden mahallenin sesi, sokağın nefesi olarak doğduk." dedi.

        Mustafa Demir, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki 16 ilin belediye başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Erzurum'da Palandöken Dağı'ndaki otelde düzenlenen "Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı"na katıldı.

        Demir, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin belediyecilikte ortaya koyduğu vizyonla yerel yönetimlere yeni ufuklar kazandırdığını söyledi.

        Milletin hassasiyetine göre hizmet vermeye çalıştıklarını anlatan Demir, "Bizim belediyeciliğimiz şehirleri sadece yöneten değil onlara yön veren, kimlik kazandıran, milletin hassasiyetini ve değerlerini merkeze alan belediyeciliktir. Bu anlayış 1994 yılında İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmet meşalesiyle doğmuştur. Bu meşale milletimizin kalbini, umudunu ve geleceğini aydınlatan bir ışığa dönüşmüştür. Her alanda ülkemizin dört bir yanını kuşatan bir kalkınma hamlesi olarak devam etmekteyiz." diye konuştu.

        AK Parti'nin felsefesinin şehirlere hizmet olduğunu vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

        "Huzurun, güvenin ve adaletin kök saldığı şehirler inşa ediyoruz. Biz 30 yılı aşkındır belediyecilikte çıtayı belirleyen ve bunu en yukarıya koyan bir anlayışın temsilcileriyiz. Şehirleri yalnızca yapıları bir araya gelen yerlerden çıkarıp insanın ruhuna dokunan, nefes olan, yaşayan ve içindeki insanlara kimlik kazandıran mekanlara dönüştürdük. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon kutup yıldızı gibidir ve bu vizyon İstanbul'dan başlayıp Türkiye'nin her köşesinde gönüllere dokunan hizmet seferberliğine dönüşmüştür. Felsefemiz hizmet ama ondan daha önemlisi şehirde yaşayanların gönüllerini kazanmaktır. Belediyecilikte attığımız adımlarla gönüller kazanmak zorundayız. Belediyeler millete dokunan sinir uçlarımızdır."

        - "Biz başkaları gibi tepeden bakan, tepeden inen bir hareket değiliz"

        AK Parti olarak yaptıkları hizmetlerle insanların gönüllerinde yer edindiklerini dile getiren Demir, "AK Parti'nin hikayesi yerelden genele yayılan bir başarı hikayesidir. Biz başkaları gibi tepeden bakan, tepeden inen bir hareket değiliz. Biz milletin içinden mahallenin sesi, sokağın nefesi olarak doğduk. Belediye hizmetlerindeki başarılarımız milletin gönlünde yer bulmasına neden olmuştur. Bu örnek duruş ülkemizin geleceğine de yeni ufuklar açmıştır. Siyaset uzun bir maratondur ve milletimiz bize 'koşun' demektedir. Bu yüzden yerel yönetimlerdeki başarımızı daha yukarıya taşımak zorundayız. Milletimizin devam eden güvenini daha ileriye götürmek mecburiyetinde olduğumuz bir görevi ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Her kesimi kucaklayan bir hizmet anlayışları olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet götürmek zorundayız. Kimin neye ihtiyacı varsa ona yetişmek ve çözmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız nerede bir gözyaşı görse onu silmeye, nerede bir sıkıntı olsa onu dindirmeye kalkar. Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyeti göz önüne alındığında bizler de onun yol arkadaşları olarak bu hususu asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda öteki yoktur, adam kayırma, liyakatsiz adamlarla çalışma yoktur. Bizler halka hizmeti hakka hizmet olarak belirlemiş bir siyasi görüşün mensupları olarak millete hizmet anlayışı olanlarız."

        Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve çevre illerden gelen belediye temsilcileri katıldı.

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