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        Erzurum'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 23:02 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:02
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        Erzurum'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Cemil Altaş (49) idaresindeki 25 EP 691 plakalı kamyonet, İnci Mahallesi yayla yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Altaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Altaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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