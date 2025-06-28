Erzurum'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cemil Altaş (49) idaresindeki 25 EP 691 plakalı kamyonet, İnci Mahallesi yayla yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Altaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Altaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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