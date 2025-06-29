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        Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölen 3 işçinin cenazesi defnedildi

        Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 18:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:46
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        Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölen 3 işçinin cenazesi defnedildi
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        Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi.

        İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında dün meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden işçiler Ömer Narşap (48), Tayfur Narşap (32) ve Temel Korkmaz'ın (66) cenazeleri, Dutlu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

        Cenaze yakınları, tabutların başında taziyeleri kabul etti.

        Törende, hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

        İkindi vakti İl Müftüsü Rüstem Can'ın cenaze namazını kıldırdığı esnada şiddetli yağış nedeniyle cenazeler bir süre sonra araçlara konuldu.

        Cenazeler, daha sonra mahalle mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine işçilerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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