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        Erzurum'da aranan 100 kişi yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada aranan 100 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:20
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        Erzurum'da aranan 100 kişi yakalandı
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada aranan 100 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda 1-30 Haziran arasında yaptıkları çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 78, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 17, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 4 ve 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 1 olmak üzere 100 aranan kişiyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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