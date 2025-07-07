Erzurum'da aranan 100 kişi yakalandı
Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada aranan 100 kişi yakalandı.
Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada aranan 100 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda 1-30 Haziran arasında yaptıkları çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 78, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 17, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 4 ve 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 1 olmak üzere 100 aranan kişiyi yakaladı.
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