Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması sürüyor

        Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması devam ediyor.

        Valilik koordinasyonunda yürütülen yarışlar, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Narman, Oltu, Şenkaya, Uzundere ve İspir belediyeleri ile Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenleniyor.

        Yarışmaya, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa, Çankırı, İstanbul, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kırşehir, Ankara, Mersin ve Adana'dan gelen 50'si kadın, 140 sporcu katılıyor.

        Doğa sporlarının gençler arasında yaygınlaştırılması ve Erzurum'un bu alandaki potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla düzenlenen programlar, ilçelerdeki vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

        Etkinliğin üçüncü gününde katılımcılar, Oltu ilçesindeki Şehdurak Göleti'nden başladıkları bisiklet turunun zorlu parkurlarını tamamlayarak Zugar Boğazı'na ulaştı.

        Doğanın eşsiz manzaraları arasında bisiklet süren yarışmacılar, daha sonra Uzundere ilçesine gelerek kano yarışlarına katıldı.

        Kano yarışlarının etap sonundaki puan durumu ise şöyle:

        1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (100 puan)

        2. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (90 puan)

        3. Atatürk Üniversitesi (80 puan)

        4. Uludağ Üniversitesi (75 puan)

        5. Yıldız Teknik Üniversitesi (70 puan)

        6. Kastamonu Üniversitesi (68 puan)

        7. Termez Medical 2 (66 puan)

        8. Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC) (64 puan)

        9. UZDJTSU (62 puan)

        10. Erzurum Teknik Üniversitesi (60)

        11. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (58 puan)

        12. Çankırı Karatekin Üniversitesi (0 puan)

        13. Termez Medical 1 (0 puan)

        Etkinlikler, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi

        Benzer Haberler

        Erzurum'da aranan 100 kişi yakalandı
        Erzurum'da aranan 100 kişi yakalandı
        Hatay'daki orman yangınına yardıma giden Erzurumlu itfaiyeciler yerde uyuya...
        Hatay'daki orman yangınına yardıma giden Erzurumlu itfaiyeciler yerde uyuya...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ağrı'da konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ağrı'da konuştu:
        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 86 haftadır Gazze için yürüyor
        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 86 haftadır Gazze için yürüyor
        Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması başladı
        Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması başladı
        Erzurum'daki inanç turizmi merkezlerinden Abdurrahman Gazi Türbesi restore...
        Erzurum'daki inanç turizmi merkezlerinden Abdurrahman Gazi Türbesi restore...