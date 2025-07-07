Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması sürüyor

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda yürütülen yarışlar, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Narman, Oltu, Şenkaya, Uzundere ve İspir belediyeleri ile Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenleniyor.

Yarışmaya, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa, Çankırı, İstanbul, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kırşehir, Ankara, Mersin ve Adana'dan gelen 50'si kadın, 140 sporcu katılıyor.

Doğa sporlarının gençler arasında yaygınlaştırılması ve Erzurum'un bu alandaki potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla düzenlenen programlar, ilçelerdeki vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

Etkinliğin üçüncü gününde katılımcılar, Oltu ilçesindeki Şehdurak Göleti'nden başladıkları bisiklet turunun zorlu parkurlarını tamamlayarak Zugar Boğazı'na ulaştı.