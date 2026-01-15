Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 201, Kartalkaya'da 195, Ergan'da 181, Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 164, Erciyes'te 151, Ovacık ve Kümbet'te 145, Nemrut'ta 144, Palandöken 2'de 102, Yıldızdağı'nda 88, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 82, Uludağ'da 81, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Keltepe'de 60, Gevaş Abalı'da 55, Murat Dağı'nda 53, Kartepe'de 52, Akdağ'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 38, Süleymaniye'de 32, Davraz'da 29, Mersivan'da 25, Denizli'de 20, Bozdağ'da 19 ve Elmadağ'da 15 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|15.01.2026
|En düşük
|en yüksek
|Palandöken
|PB
|-19
|-15
|Kartalkaya
|P
|-8
|-1
|Ergan
|S
|-16
|-12
|Hakkari
|KY
|-17
|-10
|Sarıkamış
|S
|-19
|-8
|Erciyes
|PB
|-14
|-5
|Nemrut
|PB
|-13
|-9
|Palandöken 2
|PB
|-22
|-12
|Yıldızdağı
|KY
|-16
|-5
|Yalnızçam
|S
|-16
|-8
|Çambaşı
|KY
|-14
|-4
|Keltepe
|KKY
|-11
|-8
|Gevaş Abalı
|KY
|-7
|-4
|Murat Dağı
|PB
|-10
|0
|Kartepe
|S
|-7
|3
|Akdağ
|KY
|-9
|-2
|Ilgaz
|KY
|-9
|-3
|Hesarek
|S
|-17
|-10
|Davraz
|S
|-12
|0
|Mersivan
|ÇB
|-11
|-3
|Denizli
|S
|-8
|3
|Bozdağ
|AB
|-3
|5
(PB: Parçalı bulutlu, P:Puslu, S: Soğuk, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)
