Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 201, Kartalkaya'da 195, Ergan'da 181, Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 164, Erciyes'te 151, Ovacık ve Kümbet'te 145, Nemrut'ta 144, Palandöken 2'de 102, Yıldızdağı'nda 88, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 82, Uludağ'da 81, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Keltepe'de 60, Gevaş Abalı'da 55, Murat Dağı'nda 53, Kartepe'de 52, Akdağ'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 38, Süleymaniye'de 32, Davraz'da 29, Mersivan'da 25, Denizli'de 20, Bozdağ'da 19 ve Elmadağ'da 15 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez15.01.2026En düşüken yüksek
        Palandöken
        		PB-19-15
        Kartalkaya
        		P-8-1
        Ergan
        		S-16-12
        Hakkari
        		KY-17-10
        Sarıkamış
        		S-19-8
        Erciyes
        		PB-14-5
        Nemrut
        		PB-13-9
        Palandöken 2
        		PB-22-12
        Yıldızdağı
        		KY-16-5
        Yalnızçam
        		S-16-8
        Çambaşı
        		KY-14-4
        Keltepe
        		KKY-11-8
        Gevaş Abalı
        		KY-7-4
        Murat Dağı
        		PB-100
        Kartepe
        		S-73
        Akdağ
        		KY-9-2
        Ilgaz
        		KY-9-3
        Hesarek
        		S-17-10
        Davraz
        		S-120
        Mersivan
        		ÇB-11-3
        Denizli
        		S-83
        Bozdağ
        		AB-35

        (PB: Parçalı bulutlu, P:Puslu, S: Soğuk, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!

        Benzer Haberler

        MHP İl Başkanı Yurdagül; "Erzurum kongre binası yıkılmayacak"
        MHP İl Başkanı Yurdagül; "Erzurum kongre binası yıkılmayacak"
        Doğu yine buz kesti
        Doğu yine buz kesti
        Kampüste kış keyfi başlıyor Atatürk Üniversitesi'nde öğrenciler için kayak...
        Kampüste kış keyfi başlıyor Atatürk Üniversitesi'nde öğrenciler için kayak...
        Webometrics rankings sıralamasında rekor yükseliş: Atatürk Üniversitesi 655...
        Webometrics rankings sıralamasında rekor yükseliş: Atatürk Üniversitesi 655...
        Oltu'da sektör-öğrenci işbirliği kulübü açıldı
        Oltu'da sektör-öğrenci işbirliği kulübü açıldı
        Jandarma 1 yılda 8 milyon 93 bin 942 şahsın kimlik sorgulamasını yaptı Erzu...
        Jandarma 1 yılda 8 milyon 93 bin 942 şahsın kimlik sorgulamasını yaptı Erzu...