Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 201, Kartalkaya'da 195, Ergan'da 181, Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 164, Erciyes'te 151, Ovacık ve Kümbet'te 145, Nemrut'ta 144, Palandöken 2'de 102, Yıldızdağı'nda 88, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 82, Uludağ'da 81, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Keltepe'de 60, Gevaş Abalı'da 55, Murat Dağı'nda 53, Kartepe'de 52, Akdağ'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 38, Süleymaniye'de 32, Davraz'da 29, Mersivan'da 25, Denizli'de 20, Bozdağ'da 19 ve Elmadağ'da 15 santimetre ölçüldü.



Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:



Merkez 15.01.2026 En düşük en yüksek Palandöken

PB -19 -15 Kartalkaya

P -8 -1 Ergan

S -16 -12 Hakkari

KY -17 -10 Sarıkamış

S -19 -8 Erciyes

PB -14 -5 Nemrut

PB -13 -9 Palandöken 2

PB -22 -12 Yıldızdağı

KY -16 -5 Yalnızçam

S -16 -8 Çambaşı

KY -14 -4 Keltepe

KKY -11 -8 Gevaş Abalı

KY -7 -4 Murat Dağı

PB -10 0 Kartepe

S -7 3 Akdağ

KY -9 -2 Ilgaz

KY -9 -3 Hesarek

S -17 -10 Davraz

S -12 0 Mersivan

ÇB -11 -3 Denizli

S -8 3 Bozdağ

AB -3 5

(PB: Parçalı bulutlu, P:Puslu, S: Soğuk, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)

