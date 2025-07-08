Erzurum'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, geçen ay yaptıkları çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 18 Afganistan, 3 Türkmenistan ve 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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