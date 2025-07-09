Konyaspor'un Erzurum kampı devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2025-2026 sezonu ikinci etap hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

İç Anadolu ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, sabahki idmanda teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınmanın ardından iki grup halinde 8'e 3 oyun ve taktik çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlılar, akşamki antrenmanda ise koşu ve topla yapılan ısınma çalışmasının ardından iki gruba ayrılarak savunma, hücum organizasyonu, bitiricilik ve taktik çalışmasıyla günü tamamladı.

Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.