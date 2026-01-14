Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:24 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:24
        Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor.

        Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, Erzurum'da yerini soğuk havaya bıraktı.

        Soğuk hava nedeniyle kentte kaldırımlarda buzlanma oluştu, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, camilerin şadırvanları buz tuttu.

        Beyaza bürünen şehir merkezi havadan görüntülendi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

        Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma oluşurken, yüksek noktalarda kar yer yer tipiye dönüşüyor.

        Şehirde tipi birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı, kentte karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Kar kalınlığı ilçede 1 metreyi aştı, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 180 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar arabalarının üzerinde, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çatılardaki buz ve kar kütlelerini temizledi.

        Vatandaşlardan Serhat Yıldız, çok yoğun kar yağdığını belirterek, "Çok kar yağdı, ev ve iş yerlerimizin önündeki karları temizliyoruz. Şimdi de soğuk hava başladı." dedi.

        Bu arada Sarıkamış Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

        - Tunceli

        Tunceli'de de hava sıcaklığının sıfırının altına düşmesi sonucu ağaçlar kırağı tuttu, yollarda buzlanma oluştu.

        Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

        Kentin bazı yüksek kesimleri sisle kaplandı.

        - Ağrı

        Ağrı'da dün başlayan kar, sabah saatlerine kadar devam etti.

        Kar yağışının ardından kent merkezi ve çevresi yeniden beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

