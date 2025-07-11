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        Erzurum'da sanayide çalışan usta ve çıraklar bilek güreşi yaptı

        Erzurum'da sanayide çalışan usta ve çıraklar, Bilek Güreşi Turnuvası'nda performanslarını sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:22 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:44
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        Erzurum'da sanayide çalışan usta ve çıraklar bilek güreşi yaptı
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        Erzurum'da sanayide çalışan usta ve çıraklar, Bilek Güreşi Turnuvası'nda performanslarını sergiledi.

        Yakutiye Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Oto Sanayi bölgesinde Keresteciler Siteler Camisi önünde düzenlenen turnuvaya, sanayide çalışan çok sayıda usta ve çırak kayıt yaptırdı.

        Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Bilek Güreşi Federasyonu temsilcileri, kurum müdürleri, partililer ve vatandaşların da katıldığı turnuva, protokolün bilek güreşi tutmasıyla başladı.

        Bilek güreşinde çok sayıda dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Gökhan Seven'in de katıldığı turnuvada sanayideki çırak ve ustalar, rakiplerini yenebilmek için hakemler eşliğinde kıyasıya mücadele etti.

        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen turnuvayla oto sanayide çalışan gençlerin bilek performansını ortaya koymak istediklerini söyledi.

        - "Ustaların performansı da çok iyiydi"

        Etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini ve amatör ruhla yapıldığını ifade eden Uçar, "Herkesin kazandığı, sportif bir mücadele izliyoruz. Hem yürekleri hem bilekleri ile ön plana çıkmış sanayideki usta ve çıraklarımız performanslarını ortaya koydu. Güzel Erzurum havasında sportif faaliyetler izliyoruz. Usta ve kalfalar bilek güçlerini konuşturuyor, sanayi esnafı bilekleriyle spor yapıyor, spora teşvik amacıyla da güzel oldu. Ustaların performansı da çok iyiydi." dedi.

        Mobilya ustası Mustafa Geyik de ilk turu başarıyla geçtiğini belirterek "Turnuva çok güzel bir etkinlik oldu. İlk elemeleri geçtim, finalde de inşallah rakibimi yenerim. Turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Bilek güreşi dünya şampiyonu Seven ise bilek güreşinin okul sporlarına dahil edilmesiyle tanıtımının hızlandığını belirterek bu tür organizasyonlarının daha çok yapılması gerektiğini anlattı.

        Çeşitli ikramların yapıldığı ve gazetecilerin de katıldığı turnuva, protokolün dereceye girenlere madalya ve plaket vermesiyle sona erdi.

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