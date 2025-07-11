Erzurum'da sanayide çalışan usta ve çıraklar bilek güreşi yaptı

Erzurum'da sanayide çalışan usta ve çıraklar, Bilek Güreşi Turnuvası'nda performanslarını sergiledi.

Yakutiye Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Oto Sanayi bölgesinde Keresteciler Siteler Camisi önünde düzenlenen turnuvaya, sanayide çalışan çok sayıda usta ve çırak kayıt yaptırdı.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Bilek Güreşi Federasyonu temsilcileri, kurum müdürleri, partililer ve vatandaşların da katıldığı turnuva, protokolün bilek güreşi tutmasıyla başladı.

Bilek güreşinde çok sayıda dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Gökhan Seven'in de katıldığı turnuvada sanayideki çırak ve ustalar, rakiplerini yenebilmek için hakemler eşliğinde kıyasıya mücadele etti.

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen turnuvayla oto sanayide çalışan gençlerin bilek performansını ortaya koymak istediklerini söyledi.