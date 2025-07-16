Erzurum'da "Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları" paneli düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Milletin Zaferi ve Egemenliği: Türkiye'de Darbelerin İzleri ve Anlatıları" paneli gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında, ülke olarak darbe girişiminden dersler çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kurumların personel yapılandırmasında en öncelikli konunun liyakat olması gerektiğini ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Bu hain darbe girişimi, hainlerin devletin içinde yapılanması ve yıllar içinde de güçlenerek bu noktaya gelmeleri sonucunda teşebbüs edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi, son 9 yılda hala kurumlardan tamamen temizlenemediler. Hala gizli oluşumlar, hain emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Mutlaka devletimiz gerekli önlemleri almıştır. Bizlerin de kurum yöneticileri olarak gereken hassasiyeti göstereceğimize inanıyorum."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Rıza Demir ise o gün yaşananları anlattı.