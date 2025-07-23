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        Polislerden Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne özel klip

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümüne özel klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:40
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        Polislerden Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne özel klip
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        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümüne özel klip hazırladı.

        Çalışmada 3 özel harekatçı polis, tarihi kongre binasının içerisinde tam teçhizat gezdi.

        Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine de yer verilen klip, Erzurum Emniyeti'nin "180 yıldır şan ile görevdeyiz" adlı rap şarkısıyla sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

        "Her adımda izimizde bir emanet" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Aynı ruh, aynı kararlılıkla, Erzurum Kongresi'nin ruhunu yaşatıyor. Aynı azimle görevimizin başında duruyoruz. Bugün, milli iradenin ilk kez örgütlü şekilde ortaya konduğu Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümünü gururla ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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