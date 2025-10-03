Polis Erzurum sokaklarının huzuru için asayiş ve narkotik denetiminde

Erzurum'da huzur ve güven ortamının daha iyi hale gelmesi amacıyla polis ekipleri, asayiş ve narkotik denetimlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde asayiş ve trafik ekiplerinin de desteğiyle kentte belirlenen 5 farklı noktada 2 saat süren "narko alan" uygulaması yapıldı.

Uygulamayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, görev yapan polislere öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla iletişimlerinin nezaket kuralları çerçevesinde olması talimatını verdi.

Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, bazı araçlarda da dedektör köpek "Magnum" ile arama yaptı.

- "Sahada olmaya devam edeceğiz"

Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, personelinin azim ve kararlılıkla görev yaptığını söyledi.

Kentte denetimlerin gece-gündüz yapıldığını belirten Karaburun, "Sahada olmaya devam edeceğiz, Erzurum'un tüm sokaklarında benzer şok uygulamaları arttırarak vatandaşımızın daha huzurlu ve güvenli bir Erzurum'da yaşaması için canla başla görev başındayız." dedi.