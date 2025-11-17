Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Alay Mektep Elele, Kuyumculukta İleriye" projesinin lansmanı yapıldı

        Erzurum'da Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneğince yürütülen "Alay Mektep Elele, Kuyumculukta İleriye" projesinin lansmanı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "Alay Mektep Elele, Kuyumculukta İleriye" projesinin lansmanı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneğince yürütülen "Alay Mektep Elele, Kuyumculukta İleriye" projesinin lansmanı yapıldı.

        Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tazegül, Yakutiye ilçesindeki tarihi Müceldili Konağı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 5 ay sürecek projede 12 kişinin eğitim göreceğini söyledi.

        Kuyumculuk sektörünün geleceğini şekillendirecek çok önemli bir adımın heyecanını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirten Tazegül, şunları kaydetti:

        "Bilindiği üzere altın ve gümüş, insanların vazgeçemediği özellikle yatırım aracı olarak kullanılan değerli bir metaldir. Kuyumculuk sadece bir meslek değil, sabır, emek, ustalık ve sanatın birleştiği köklü bir gelenektir. Asırlardır Anadolu'nun her köşesinde ustadan çırağa aktarılan mirası, bugün yeni bir vizyonla geleceğe taşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz proje işte tam da bu noktada, hem geleneksel ustalığı korumayı hem de sektörün ihtiyaç duyduğu modern teknikleri ve teknoloji kullanımını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu proje, gençlerimizin mesleğe daha donanımlı başlaması, mevcut ustalarımızın yeni tekniklerle buluşması ve sektörün dünya standartlarında rekabet gücünü artırması için büyük bir fırsat sunuyor. Eğitim modüllerimizden atölye uygulamalarına, yenilikçi tasarım çalışmalarından ileri seviye üretim tekniklerine kadar geniş bir alanda güçlü altyapı oluşturduk."

        Tazegül, projenin hayata geçmesinde kendilerine destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, projenin hem ülkede hem de uluslararası arenada örnek gösterilecek bir başarı hikayesine dönüşeceğini dile getirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu da selamlama konuşması yaparak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor

        Benzer Haberler

        İşte Erzurum'um konut satış karnesi
        İşte Erzurum'um konut satış karnesi
        Otoyolda yabani tavşan görüntülendi
        Otoyolda yabani tavşan görüntülendi
        Sevilen oyuncu Ali Öner'in Oltu sevgisi
        Sevilen oyuncu Ali Öner'in Oltu sevgisi
        Altay: ''Direksiyon bir araç değil, bir alın teridir'' Erzurum Şoförler ve...
        Altay: ''Direksiyon bir araç değil, bir alın teridir'' Erzurum Şoförler ve...
        Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu kuruldu Sendikacılıkta adalet...
        Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu kuruldu Sendikacılıkta adalet...
        Erzurum şehir tiyatrosu 'Kılıbık Hayrullah' adlı oyunla perde diyecek
        Erzurum şehir tiyatrosu 'Kılıbık Hayrullah' adlı oyunla perde diyecek