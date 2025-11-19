Erzurum'da ortaokul öğrencileri "Gazze farkındalığı" oluşturmak için sergi açtı

Erzurum'da İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insani duruma dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sergi açtı.

Okulun 7. sınıf öğrencileri, Teknoloji Tasarım öğretmeni Bülent Karaca'nın rehber ve desteğiyle hazırladığı Gazze konulu sergi, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar ve Şube Müdürü Emre Kaya'nın katılımıyla açıldı.

Okul müdürü İsmail Kelpetin, açılışta, iki yılı aşkındır devam eden Filistin'deki zulüm ve soykırımı unutturmamak, farkındalığı artırmak amacıyla her ay bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Bu serginin ana temasının da "Öğrencilerimizin gözünden Gazze" olduğunu dile getiren Kerpetin, nazik ziyaretleri ve destekleri için Karapınar, Kaya ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergiyi gezen Karapınar ve Kaya, öğrencileri duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik etti.