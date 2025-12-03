Erzurum ve Ardahan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Erzurum ve Ardahan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzurum'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Vekili Mehmet Faruk Kazdal, devletin varlık nedeninin, her bireye hak ettiği saygın yaşam standardını sunmak olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda önemli adımlar atıldığını belirten Kazdal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam ve eşit katılımını sağlamak temel insan hakkı olarak kabul edilmiş, bu doğrultuda reform niteliğinde adımlar atılmıştır. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal çevreye kadar tüm kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, fiziksel ve zihinsel engellerin ortadan kaldırılması, engelsiz bir Türkiye idealinin vazgeçilmez bir parçasıdır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de gelişmekte olan ve gelişen ülkelerde engelli nüfusunun yüzde 8 ile yüzde 15 arasında olduğuna dikkati çekti.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu dile getiren Sekmen, şunları kaydetti: "Onları hor görmemek, topluma bir yük değil toplumun içerisinde oluşacak anlayış olduğunu kabullenmek hepimizin vazifesi. Belediye olarak engelli kardeşlerimizin huzur içinde yaşamaları için birimlerimiz var. Bu birimde her türlü desteği veriyoruz. Her şeyden önce engelli kardeşlerimiz, kullandıkları akülü araçları bakım onarım için Ankara ya da İstanbul'a gönderiyordu. Dedik ki 'Bu böyle olmaz.' Bizim makine atölyemize gelen engelli kardeşlerimizin akülü araçlarının bakım ve onarımını belediye olarak 10 yılı aşkın süredir gerçekleştiriyoruz." Sekmen, engellilere yönelik projeleri olduğunu belirterek, "Proje içinde engelli kardeşlerimizle ilgili rehabilitasyon merkezi olacak. Onların istihdam ve üretimiyle ilgili merkezlerimiz olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren de bunların inşaatına başlıyoruz. Her engellilik türüyle ayrı ayrı ilgilenecek bir çalışma ortamı oluşturacağız. Engelli kardeşlerimize mutlaka sahip çıkmamız gerektiğini hatırlamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.