Aydın'daki ilkokul öğrencilerinden Erzurum'daki görme engelli öğrencilere mandalina

Meyveleri teslim alan öğretmen ve öğrenciler ise Kabaca Kavaklı İlkokulu'ndaki öğrencilere video çekerek teşekkür etti.

Aydın’daki ilkokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okul bahçesinden topladıkları mandalinaları Erzurum’daki Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’na gönderdi.

