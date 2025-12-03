Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Aydın'daki ilkokul öğrencilerinden Erzurum'daki görme engelli öğrencilere mandalina

        Aydın'daki ilkokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okul bahçesinden topladıkları mandalinaları Erzurum'daki Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'na gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:16
        Aydın'daki ilkokul öğrencilerinden Erzurum'daki görme engelli öğrencilere mandalina
        Aydın’daki ilkokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okul bahçesinden topladıkları mandalinaları Erzurum’daki Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’na gönderdi.

        Sultanhisar ilçesindeki Kabaca Kavaklı İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Ahmet Tokkaya koordinesinde "Paylaşıyoruz, Tanıyoruz, Engelleri Aşıyoruz" projesi kapsamında, okul bahçesinde yetiştirdikleri mandalinaları uzak illerde eğitim gören öğrencilere göndermek için çalışma başlattı.

        Proje kapsamında bahçeye giren öğrenciler, mandalinaları tek tek toplayarak kolilere yerleştirdi. Toplanan ürünler, Erzurum’daki Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine otobüs firması aracılığıyla gönderildi.

        Meyveleri teslim alan öğretmen ve öğrenciler ise Kabaca Kavaklı İlkokulu'ndaki öğrencilere video çekerek teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

