Aydın'daki ilkokul öğrencilerinden Erzurum'daki görme engelli öğrencilere mandalina
Aydın'daki ilkokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okul bahçesinden topladıkları mandalinaları Erzurum'daki Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'na gönderdi.
Sultanhisar ilçesindeki Kabaca Kavaklı İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Ahmet Tokkaya koordinesinde "Paylaşıyoruz, Tanıyoruz, Engelleri Aşıyoruz" projesi kapsamında, okul bahçesinde yetiştirdikleri mandalinaları uzak illerde eğitim gören öğrencilere göndermek için çalışma başlattı.
Proje kapsamında bahçeye giren öğrenciler, mandalinaları tek tek toplayarak kolilere yerleştirdi. Toplanan ürünler, Erzurum’daki Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine otobüs firması aracılığıyla gönderildi.
Meyveleri teslim alan öğretmen ve öğrenciler ise Kabaca Kavaklı İlkokulu'ndaki öğrencilere video çekerek teşekkür etti.
