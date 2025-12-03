Erzurum'da 5. kattan düşen genç ağır yaralandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5. kattan düşen 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Müftü Solakzade Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde 5 katlı bir binanın en üst katında ikamet eden Mustafa Aydın (23), evin balkonundan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Komşuları, Aydın'ın battaniye asarken balkondan düştüğünü belirtti.
Öte yandan Aydın'ın düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
