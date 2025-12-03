Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 5. kattan düşen genç ağır yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5. kattan düşen 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:20 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 5. kattan düşen genç ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5. kattan düşen 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        Müftü Solakzade Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde 5 katlı bir binanın en üst katında ikamet eden Mustafa Aydın (23), evin balkonundan zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Komşuları, Aydın'ın battaniye asarken balkondan düştüğünü belirtti.

        Öte yandan Aydın'ın düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Kotanlı; "Kamuda adaletin ve liyakatin itibarı tehlikede"
        Kotanlı; "Kamuda adaletin ve liyakatin itibarı tehlikede"
        Erzurum'da 23. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi başladı
        Erzurum'da 23. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi başladı
        Tokel Paşa Erzurum'da
        Tokel Paşa Erzurum'da
        Türkiye Sakatlar Derneği'nden çağrı: "Erişilebilir şehir için adım atın"
        Türkiye Sakatlar Derneği'nden çağrı: "Erişilebilir şehir için adım atın"
        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yeni başhekimi Eroğlu göreve ba...
        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yeni başhekimi Eroğlu göreve ba...
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Erzurum Valiliğini ziyaret etti
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Erzurum Valiliğini ziyaret etti