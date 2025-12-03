Erzurum'da 23. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi başladı

Erzurum'da 23. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen programın açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, üniversite bünyesindeki Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin sporculara ve akademik araştırmalara katkı sunduğunu söyledi.

Hacımüftüoğlu, kentin yaz ve kış sporları için coğrafi avantaja sahip olduğunu belirterek, "Yüksek İrtifa Spor Araştırmaları Merkezi'mizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımız sürüyor. Erzurum'un sunduğu rakım avantajı, atletizmden bisiklete, futboldan bireysel dayanıklılık sporlarına kadar pek çok branş için değerli bir fırsat. Bu sebeple Erzurum'u dört mevsim sporun merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Palandöken'in dünya çapında adını duyurduğuna işaret eden Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Palandöken, dünyanın sayılı kayak merkezleri arasındadır. Modern tesisleri, nitelikli pistleri ve uluslararası yarışmalarda kendini defalarca kanıtlamış yapısıyla kış sporlarında tartışmasız bir markadır. Üniversite olarak bu potansiyeli bilimsel çalışmalarımız, sporcu analizlerimiz ve uluslararası iş birliklerimizle desteklemeye devam ediyoruz."

Programa, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Bülent Çakmak, Türkiye–Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsmet Altıntaş, Spor Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret Soyer ile akademisyenler, spor uzmanları ve öğrenciler katıldı.

Kongre yarın sona erecek.