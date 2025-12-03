Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yeni başhekimi Eroğlu göreve başladı

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Atilla Eroğlu, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yeni başhekimi Eroğlu göreve başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Atilla Eroğlu, görevine başladı.

        Başhekimlikte düzenlenen törende, Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, görevi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Bilgehan Erkut'tan devraldı.

        Erkut, Prof. Dr. Eroğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

        Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı da olan Eroğlu ise emek ve hizmetlerinden dolayı Erkut'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp

        Benzer Haberler

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Erzurum Valiliğini ziyaret etti
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Erzurum Valiliğini ziyaret etti
        Erzurum'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        55 yaşında çalışma hayaline kavuştu, şimdi kendisi gibi engellilere rehberl...
        55 yaşında çalışma hayaline kavuştu, şimdi kendisi gibi engellilere rehberl...
        Kış şehri Erzurum'daki buz salonları çok yönlü yaşam merkezine dönüştü
        Kış şehri Erzurum'daki buz salonları çok yönlü yaşam merkezine dönüştü
        'Uzay sektörü 650 milyar dolar seviyesinde'
        'Uzay sektörü 650 milyar dolar seviyesinde'
        Karayazı'da feci kaza: 1 ölü
        Karayazı'da feci kaza: 1 ölü