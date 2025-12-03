Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yeni başhekimi Eroğlu göreve başladı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Atilla Eroğlu, görevine başladı.

Başhekimlikte düzenlenen törende, Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, görevi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Bilgehan Erkut'tan devraldı.

Erkut, Prof. Dr. Eroğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı da olan Eroğlu ise emek ve hizmetlerinden dolayı Erkut'a teşekkür etti.