Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 21:43 Güncelleme: 12.12.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç, ağır yaralandı.

        Abdurrahman Gazi Mahallesi 6. Çimenli Sokak’ta Bülent Yıldırım (28) henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın

        Benzer Haberler

        Erzurum'da FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltarak dağıtan 2 zanlı tutuklan...
        Erzurum'da FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltarak dağıtan 2 zanlı tutuklan...
        Erzurum'da kira anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
        Erzurum'da kira anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
        Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar mahalle aralarında poşet ve k...
        Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar mahalle aralarında poşet ve k...
        Erzurum'da 73 düzensiz göçmen yakalandı, 4 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da 73 düzensiz göçmen yakalandı, 4 zanlı tutuklandı
        Erzurum'daki şehitliklerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı
        Erzurum'daki şehitliklerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı
        Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı