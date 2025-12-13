Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nın açılışı yapıldı

        Erzurum'da, 9 üniversiteden 222 sporcunun katılımıyla düzenlenen Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nın resmi açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 00:23 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nın açılışı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da, 9 üniversiteden 222 sporcunun katılımıyla düzenlenen Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nın resmi açılışı yapıldı.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 10-15 Aralık tarihlerinde organize edilen oyunlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 3000’lik Buz Hokeyi Konferans Salonu’nda başladı.

        İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı organizasyonda 2025-2026 yılı Ünilig Türkiye Buz Hokeyi ve Curling Şampiyonası yapılacak.

        Hakem ve sporcuların gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan TÜSF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzurum'un kış sporlarının en önemli destinasyonu olduğunu söyledi.

        Kentin daha önce uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Türkmen, "2011 Universiade Türkiye'de kış sporları açısından bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra ülkemizde maalesef kış sporları gerçekleşmedi. İnşallah 2029 yılında Universiade Dünya Oyunları'nı tekrardan ülkemize kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Erzurum'daki paydaşlarımızla önemli bir çalışma başlatmış oluyoruz." diye konuştu.

        Türkmen, Avrupa Kış Oyunları'nı Erzurum'da düzenlemekle ilgili bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, bununla ilgili kısa sürede sonuç almayı planladıklarını söyledi.

        Spor organizasyonlarına verilen desteklere değinen Türkmen, "Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi sadece ev sahipliği yapan üniversiteler değil aynı zamanda ulusal düzeyde yapılan organizasyonlara en sıklıkla katılan ve başarılı olan üniversiteler. Bunların desteği bizim için son derece önemli. Rektörlerimize teşekkür ediyor, organizasyona katılan sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da organizasyonun Erzurum'da düzenlenmesinin tesadüf olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Burası beyaz örtüsüyle dağların gücünü, buzun saflığını ve gençliğin enerjisini buluşturan bir coğrafyadır. Spor insana öz disiplin kazandırır. Birlikte hareket etmeyi, dayanışmayı ve kolektif ruhu öğretir. Bu şampiyonada kazanan ve kaybeden olacak ama asıl kazanan sporun evrensel dilinde buluşan tüm gençler olacak. Buzun üzerinde çizilen her iz kardeşliğin, saygının ve mücadelenin izlerini içinde barındıracak."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise organizasyonun düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, Erzurum'un her zaman kış sporlarının merkezi olduğunu dile getirdi. Çakmur, düzenlenmesi planlanan uluslararası müsabakalar için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Güllü'nün kızı adliyeye sevk edildi
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın

        Benzer Haberler

        Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
        Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
        Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
        Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
        Erzurum'da FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltarak dağıtan 2 zanlı tutuklan...
        Erzurum'da FETÖ'nün yasaklı yayınlarını çoğaltarak dağıtan 2 zanlı tutuklan...
        Erzurum'da kira anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
        Erzurum'da kira anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
        Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar mahalle aralarında poşet ve k...
        Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar mahalle aralarında poşet ve k...