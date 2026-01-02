Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu

        Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Giriş: 02.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:27
        Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu
        Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Erzurum'da günlerdir aralıklarla etkili olan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği kentte, soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürütüyor.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

        Sarıkamış ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

        Araçların karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar da mahalle aralarında kızak kaydı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Yağışın etkili olduğu il merkezi karla kaplandı, yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Karayolları, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yapıyor.

        - Tunceli

        Tunceli’de ise bir süredir devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 8 dereceye düşmesi sonucu yollarda buzlanma yaşandı.

        Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yürüttü.

        Bazı evlerin çatılarında boyu 1 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

        - Ağrı

        Ağrı'da da aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

        Kentte cadde ve sokaklar karla kaplandı.

        Ekipler, sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

