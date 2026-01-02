Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu

Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Erzurum'da günlerdir aralıklarla etkili olan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği kentte, soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürütüyor.

- Kars

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Araçların karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar da mahalle aralarında kızak kaydı.

- Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.