        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da bir firari hükümlü yakalandı

        Erzurum'un Tekman ilçesinde 13 yıl 9 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:19 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:19
        Erzurum'da bir firari hükümlü yakalandı
        Erzurum'un Tekman ilçesinde 13 yıl 9 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, iki ayrı suçtan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.N.İ yakalandı.

        Hükümlü hakkında ayrıca "Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan da tahkikat başlatıldı.

        M.N.İ işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

